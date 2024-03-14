الجنيه الذهب يهبط 2010 جنيهات خلال 48 ساعة.. بكم عيار 21؟

سجل سعر الجنيه الذهب تراجعًا كبيرًا بقيمة 2010 جنيهات خلال 48 ساعة، إذ سجل الجنيه الذهب نحو 23 ألفًا و520 جنيهًا خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 14-3-2024، مقارنة بالأسعار قبل 48 ساعة حين سجل نحو 25 ألفًا و530 جنيهًا، وفقًا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

تراجع الجنيه الذهب 2010 جنيهات

فسر الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، تراجع الجنيه الذهب بسبب تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بعد تحريك سعر العملة في البنوك، إذ بلغ سعر الجنيه الذهب أدنى مستوى له منذ إعلان الحكومة تفاصيل مشروع تطوير رأس الحكمة.

الشهادات البنكية

وأضاف «البنا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الاستثمار في الذهب بشكل عام غير مرحب به بشكل كبير خاصة بعد زيادة سعر الفائدة في البنوك 6%، وطرح شهادات استثمارية بفائدة 30% فكانت العروض البنكية في الاستثمار في الشهادات أفضل بكثير من المغامرة في الذهب، أو الدولرة التي كانت مستحوذة على السوق قبل أن تعلن الحكومة عن صفقة رأس الحكمة.

مواصفات الجنيه الذهب

تنشر«الوطن» مواصفات الجنيه الذهب وفقًا للمعلن من الشعبة العامة للذهب كالتالي:

- الجنيه الذهب يزن 8 جرامات من عيار 21.

- السعر يشمل جميع مصاريف المصنعية والدمغة.

- الأسعار قابلة للتغير وفقاً لتغير أسعار الذهب في السوق المصرية والعالمية.

- مدموغة ومعتمدة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين.