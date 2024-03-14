آخر تحديث لأسعار الذهب خلال ختام التعاملات المسائية.. عيار 21 بكام؟

أعلنت الشعبة العامة للذهب أسعار الذهب في ختام التعاملات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2940 جنيهًا، وتشهد سوق الذهب حالة من التراجع خلال الأيام الماضية بسبب تراجع الدولار في البنوك.

الاستثمار في شهادات البنوك

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، إن اتجاه عدد كبير من المواطنين للاستثمار في شهادات البنوك بدلًا عن الاستثمار في الذهب بعد أن رفعت البنوك الفائدة 6% وأن إجمالي قيمة الفائدة بلغت نحو 30% سنويًا وهذه الأرباح جيدة لمن لا يمتك نشاطا تجاريا ناجحا.

وأضاف البنا في حديثه لـ«الوطن»، أن الاستثمار في الذهب غير مرحب به خلال الأيام الحالية بسبب عدم استقرار الأسعار في سوق الذهب واتجاه المؤشر للهبوط بشكل مستمر.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2520 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1995 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم، نحو 23 ألفًا 520 جنيهًا، دون سعر المصنعية والضريبة.