مساعد وزير التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد خلال رمضان.. وزيادة منافذ السلع

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة أعلنت رفع درجة الاستعداد فى المحافظات مع متابعة الملفات التى وجَّه مجلس الوزراء بتنفيذها خلال شهر رمضان، ومن بينها النظافة ورفع كفاءة الجهات الخدمية ومتابعة المنافذ وشوادر السلع وضمان توفيرها بسعر مخفض للمواطنين ومتابعة مواعيد غلق المحلات فى رمضان.

كيف استعدت الوزارة لشهر رمضان؟

- الوزارة بدأت استعداداتها مبكراً لتنفيذ توجيهات مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء، ومتابعة كل الملفات من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات، وتم رفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية مثل مديريات الصحة والكهرباء والتموين ومياه الشرب طوال أيام شهر رمضان.

ماذا عن منافذ وشوادر السلع؟

- وجَّه وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، بزيادة أعداد المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة للسلع الغذائية الأساسية ومعارض «أهلاً رمضان»، وغيرها من المنافذ لتوفير وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع بتخفيضات على السلع الغذائية مقارنة بالأسواق، لتخفيف العبء عن المواطنين والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والتجار لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.

كيف تتم متابعة معارض ومنافذ السلع؟

- توجد متابعة أسبوعية من رئيس مجلس الوزراء لجهود المحافظات فى هذا الشأن من خلال تشكيل مجموعة عمل مصغرة برئاسة المحافظين فى كل محافظة لمتابعة توافر السلع بالأسواق وتوازن الأسعار فى المعارض والشوادر التابعة للدولة عن مثيلاتها بالأسواق، والتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية وشوادر بيع اللحوم من جانب وزارة التموين ومنافذ أمان وجهاز الخدمة الوطنية ومنافذ وزارة الزراعة والغرف التجارية، ويتم العمل على تلبية احتياجات المواطنين فى المناطق الفقيرة وذات الكثافة السكانية العالية من خلال المنافذ المتحركة.

ماذا عن جودة السلع؟

- يتم تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين الأحياء والتموين، الطب البيطرى، الصحة، حماية المستهلك، ومباحث التموين لمتابعة الأسواق والشوادر ومنافذ بيع وتخزين السلع والمخابز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات فى المدن والقرى والأحياء، والتأكد من جودة السلع ووجود بيان بأسعار السلع التى يتم بيعها سواء بالشوادر أو المحلات أو السلاسل التجارية والالتزام بتلك الأسعار.

ما دور مبادرة «سند الخير»؟

- مبادرة «سند الخير» أطلقتها وزارة التنمية المحلية لاستهداف المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات بنسبة تخفيض تتراوح ما بين 20% و25% وتوفر السلع واللحوم، وبلغت مبيعات المبادرة أكثر من 414.3 مليون جنيه، فى 16 محافظة كمرحلة أولى.

كيف تتم مواجهة مخالفات البناء؟

- التصدى لأى محاولة للبناء المخالف خلال شهر رمضان المبارك، وتشديد الرقابة لمنع تعديات البناء على الأراضى الزراعية ووقف مخالفات البناء، ومنع أى مخالفات فى المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن ورصد أى متغيرات غير قانونية، والتعامل الفورى معها وإزالتها على الفور.

وفى حالة الإبلاغ عن أى شكوى؟

- يمكن للمواطن الإبلاغ عن أى شكوى من خلال غرف العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة والمحافظات لتلقى أية شكاوى من المواطنين عن نقص أى سلع أو خدمات أو شكاوى تخص التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ويمكن التواصل مع مبادرة «صوتك مسموع» عبر الخط الساخن 15330 ويتم التحرك الفورى لحل أى مشكلة.

ماذا عن مواعيد عمل المحلات خلال الشهر الكريم؟

- مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يومياً الساعة الثانية صباحاً، والورش داخل الكتل السكنية تعمل يومياً حتى الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، فضلاً عن استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات وعلى الجميع الالتزام بتطبيق المواعيد.

ما الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق؟

- لتلبية احتياجات المواطنين توجد أنشطة مستثناة وهى تعمل على مدار 24 ساعة وبينها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.