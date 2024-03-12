«التنمية المحلية» تكشف مواعيد عمل المحلات والكافيهات بعد رمضان وإجازة العيد

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن مواعيد عمل وغلق المحلات بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، إذ ستعود إلى موعدها الطبيعي تزامنا مع تطبيق المواعيد الشتوية حتى نهاية شهر أبريل المقبل، وفق القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020.

المواعيد الشتوية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى مد مواعيد عمل المحلات في رمضان لمراعاة ظروف الشهر الكريم، وإتاحة الفرصة للمحلات والمطاعم والكافيهات من ممارسة نشاطها، وبعد انتهاء إجازة عيد الفطر يجرى العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، تبدأ العمل يوميا من السابعة صباحا، وتغلق العاشرة مساء، على أن يجرى مد العمل أيام الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساء.

أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، أشار إلى أنها ستبدأ يوميا من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يمد العمل يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الواحدة صباحا.

أنشطة مستثناة

وأشار إلى استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار24 ساعة، مع وجود أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق، وهي السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات ومحلات وأسواق الخضار والفاكهة.