موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة.. «لو ملحقتش تشوفها»

منذ الحلقة الأولى، نجح مسلسل بيت الرفاعي في جذب انتباه قطاع كبير من الجمهور إليه، وذلك خلال موسم الدراما الرمضاني الذي يعرض حاليًا، ومع تصاعد وتيرة الأحداث في الحلقات، أصبح البعض يترقب موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة.

موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة

موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة، يختلف من قناة لأخرى، إذ تعرضه قناة on في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويُعاد في تمام الساعة 1:30 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 9:45 صباحًا أيضًا.

ويكون موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة على قناة on drama، في الساعة 2 صباحًا والإعادة ثانية في تمام الساعة 6:15 صباحًا، والثالثة في الساعة 4:45 مساء اليوم التالي، كي يتمكن الجمهور من متابعة كل ما فاته.

مسلسل بيت الرفاعي

ويضم مسلسل بيت الرفاعي كل من الفنان أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، محمد لطفي، صفاء الطوخي وملك قورة، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج نادر جلال.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

ويجسد الفنان أمير كرارة دور ياسين الطبيب الذي يتوفى والده في أول حلقة بعد نقاش حاد بينهما ويجري اتهامه بقتله ويهرب من الشرطة، فيما يتهجم عليه شابان لسرقة أمواله.