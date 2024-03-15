مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4.. أحمد رزق السبب في هروب أمير كرارة

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4 كثيرا من المفاجآت كانت أهمها الكشف عن السر وراء هروب دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة من عربية الترحيلات أثناء ترحيلها إلى النيابة في تهمة قتل والده.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4.. أحمد رزق يكشف سر

وكشفت الحلقة 4 من مسلسل بيت الرفاعي عن أن فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق كان السبب وراء الهروب فجاء في مشهد وهو يعترف بأنه من سلط سيارة على عربية الترحيلات الخاصة بدكتور ياسين لكي يتخلص منه ويقتله، ويظهر القتل وكأنه حادث سير، ولكن لم يفلح الأمر، ونجح ياسين في الهروب.

وخلال المشهد كان يتحدث فاروق مع أحد رجاله الذي قال له إنه فعل ذلك ليقتل ياسين لكي يثأر لعمه ووالد ياسين في نفس ذات الوقت بعد أن قتله ابنه في الحلقة الأولى من العمل ولكنه سيظل يبحث عنه لكي يقتله.