أسعار اللحوم اليوم الجمعة 15-3-2024 في الأسواق.. البتلو ينخفض 12 جنيها

شهدت أسعار اللحوم اليوم 15-3-2024 خامس أيام شهر رمضان المبارك، تراجعا ملحوظا في الأسواق، حيث انخفض سعر كيلو لحم البتلو بنحو 12 جنيها مقارنة بأسعار أمس ليسجل سعر الكيلو اليوم نحو 393 جنيها.

وتستعرض لكم «الوطن» تراجع أسعار اللحوم اليوم، وفقا لآخر تحديث للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار اللحوم اليوم

- بلغ سعر كيلو لحم البتلو في الأسواق اليوم نحو 393 جنيها، بتراجع بلغ 12 جنيها في الكيلو.

- بينما سجل سعر كيلو لحم الكندوز نحو 385 جنيها، بتراجع نحو 4 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

- سعر كيلو الكندوز الصغير فسجل 370 جنيها، بتراجع بلغ 1.64 جنيه، بينما تراجع سعر كيلو لحم الكندوز الكبير بنحو 1.06 جنيه، ليسجل سعر الكيلو اليوم نحو 328 جنيها.

سعر اللحم الضأن

سجل سعر كيلو اللحم الضأن اليوم نحو 402 جنيه، بتراجع بلغ 5 جنيهات في الكيلو، بينما تراجع سعر كيلو اللحم الضان بعظم بنحو 7 جنيهات ليسجل سعر الكيلو اليوم نحو 369 جنيها.