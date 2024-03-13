أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 13-3-2024.. انخفاض ملحوظ

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الأربعاء 13ـ 3ـ 2024، انخفاضا ملحوظا بالتزامن مع الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، والإقبال الكبير على الشراء؛ إذ سجل سعر كيلو اللحم الطازج 373 جنيها، بتراجع 6 جنيهات مقارنة بأمس.

وتستعرض الوطن في السطور التالية، أسعار اللحوم وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

اللحم الكندوز

سجل سعر الكيلو من اللحم الكندوز الكبير نحو 320 جنيها.

اللحم الضأن والماعز

يتراوح سعر الكيلو من اللحوم الضأن والماعز ما بين 380 و420 جنيها.

اللحم الجاموسي

سجل متوسط سعر اللحم الجاموسي نحو 340 جنيها.

اللحم الجملي

بلغ متوسط سعر الكيلو من اللحم الجملي نحو 220 جنيها.

اللحم المفروم

سجل متوسط سعر الكيلو من اللحم المفروم 360 جنيها.

اللحوم المجمدة البرازيلي

تراوح سعر الكيلو من اللحوم المجمدة البرازيلي ما بين 180 حتى 250 جنيها.