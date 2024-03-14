تراجع أسعار اللحوم رابع أيام رمضان.. بكم الكيلو؟

تراجعت أسعار اللحوم الطازجة اليوم الخميس 14ـ3ـ2024 بقيمة 7.49 جنيه، أي بنسبة بلغت 1.96%، لتصل للمستهلك النهائي بسعر 375 جنيها، مقارنة بأسعار أمس حيث سجل 343 جنيها، وفق الأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار اللحوم بمختلف أنواعها، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

اللحم الكندوز

تراجع سعر كيلو اللحم الكندوز 7.37 جنيه ليسجل 385.71 جنيه مقارنة بأمس، ويتراوح سعره بين 320 ـ 460 جنيها للحم الكندوز الصغير

تراجع سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير 2.4 جنيه، ليسجل اليوم الخميس 14ـ3ـ2024 سعر 370.29 جنيه، ويتراوح بين 250 ـ 450 جنيها.

اللحم الكندوز الكبير

تراجع سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير3.78 جنيه، ليسجل 328.44 جنيه، ويتراوح بين 250 ـ 400 جنيه.

لحم ضأن

تراجع سعر كيلو اللحم الضأن 8.88 جنيه، ليسجل اليوم 402.64 جنيه، ويتراوح بين 320 ـ 500 جنيه.

لحم بتلو

تراجع سعر كيلو اللحم البتلو بقيمة 12.66 جنيه، ليسجل 393.15 جنيه، ويتراوح بين 320 ـ 500 جنيه.

لحم بتلو بعظم

تراجع سعر كيلو اللحم البتلو بعظم بقيمة 4.13 جنيه، ليسجل 368.14 جنيه، ويتراوح بين 180 ـ 500 جنيه.