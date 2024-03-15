صديق محمد صلاح.. 10 معلومات عن مصري جديد يقترب من ليفربول

في رحلة البحث عن الملاذ الآمن من رحيل محمد صلاح المٌرتقب، وجدت إدارة ليفربول في عمر مرموش لاعب آنتراخت فرانكفورت الحل الأمثل، من أجل سد الفجوة المٌحتملة بعد خروج الفرعون المصري من قلعة «أنفيلد».. فمن هو وماذا يقدم في الدوري الألماني؟

من هو عمر مرموش بديل محمد صلاح المحتمل في ليفربول؟

ظهر عمر مرموش للمرة الأولى بقميص منتخب مصر، في مباراة ليبيا عام 2021، وسجل هدف الفوز الوحيد في المباراة، ومنذ تلك اللحظة بات أساسيًا في خطط المنتخب، وشارك في كأس أمم أفريقيا 2021، ليشارك في 29 مباراة على مدار مسيرته، وسجل 5 أهداف فقط، وصنع 3 أهداف أخرى.

انتقل عمر مرموش إلى آينتراخت فرانكفورت في صيف 2023، وقدم انطلاقة قوية، ليسجل 6 أهداف في الدوري الألماني، في أول 10 مباريات بالبوندسلجيا، بالإضافة إلى ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات في الدوري الأوروبي للمؤتمرات بمجرد وصوله.

ومن انتقاله إلى النادي الألماني في صفقة انتقال حر وحتى تلك اللحظة، شارك في 32 مباراة، وسجل 15 هدفًا وصنع 6 أهداف، وحصل على 6 بطاقات صفراء.

ساهم مرموش في الفوز على بايرن ميونيخ بنتيجة 5-1 بهدف وتمريرتين، ليحقق أفضل إحصائية له على الإطلاق في موسم كامل «سبعة أهداف وثلاث تمريرات»، بعد 14 مباراة فقط من الموسم، بحسب الموقع الرسمي للدوري الألماني.

5 معلومات عن عمر مرموش هدف ليفربول الجديد

الاسم: عمر مرموش.

العمر: 25 سنة «مواليد 7 فبراير 1999».

النادي الحالي: آينتراخت فرانكفورت.

المركز: مهاجم.

القيمة السوقية: 15 مليون يورو.

عقده مع فرانكفورت: من يونيو 2023 - يونيو 2027.

ألقاب: الدوري الألماني تحت 19 عامًا.

مبارياته على مدار مسيرته: 179 مباراة.

أهدافه على مدار مسيرته: 48 هدفًا.

أهداف صنعها في مسيرته: 18 تمريرة.

عمر مرموش بات هدفًا أساسيًا في حسابات العديد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته، لعل أبرزها ليفربول، الذي يرغب في إنقاذ صفوفه من رحيل محمد صلاح المرتقب، إلى جانب اهتمام آرسنال وتوتنهام وأندية عدة في أوروبا.