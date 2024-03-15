فتح باب التسجيل في الاجتماع العادي الثاني لـ«عمومية الصحفيين»

فتح منذ قليل، باب التسجيل في الاجتماع العادي الثاني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، إعمالا لنص المادة (33) من قانون النقابة (76) لسنة 1970، بعد أن وجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة للمقيدين في جدول المشتغلين.

تأجيل الجمعية العمومية للصحفيين

وقرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، يوم الجمعة 1 مارس، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى 15 مارس، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور (50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقًا للمادة «35» من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية اليوم عدد من المحاور أبرزها:

- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م.

- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023م حتى فبراير 2024.

- اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية في 2022/12/31، وكذلك للسنة المنتهية في 2023/12/31، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024.

- ما يستجد من أعمال.

وحال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الثانية بنسبة حضور 25% حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 2024/3/29 بحضور نفس النسبة «25%».