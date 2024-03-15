كيف يمكن التبرع مع حياة كريمة لتوفير سحور للأكثر احتياجا؟.. 4 طرق

منذ بداية شهر رمضان الكريم، تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على الارتقاء بوضع الأسر احتياجا على مستوى الجمهورية، من خلال توفير العديد من المساعدات المختلفة، أبرزها الوجات الساخنة وكرتونة رمضان وغيره.

وجبات سحور حياة كريمة

تعتبر وجبة السحور واحدة من الوجبات الهامة في شهر رمضان، وأوصى بها النبي، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «تسحروا ففي السحور بركة»، ولذلك تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على توفير وجبات سحور للأسر والأهالي الأكثر احتياجا، ووفرت أكثر من طريقة للتبرع مع المؤسسة من أجل تحضير وتوفير تلك الوجبات.

ونشرت حياة كريمة، منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، توضح من خلالها طريقة التبرع؛ لتوفير وجبة سحور للأسر المحتاجة، مؤكدة أنّ التبرع للسحور يكلف فقط 30 جنيهًا، أما عن طريقة التبرع فهناك 4 طرق مختلفة.

طريقة التبرع لوجبات السحور

قالت حياة كريمة في منشورها أن التبرع لوجبات السحور يمكن من خلال إرسال رسالة قصيرة sms على رقم 9509، إلى جانب امكانية التبرع عن طريق فوري، تطبيق ميجا خير وانستاباي، إلى جانب امكانية التبرع عن طريق الحساب البنكي لحياة كريمة في كل البنوك المصرية وهو 45004500، والطريقة الأخيرة هي التبرع عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة، ويمكن الدخول إلى الموقع عن طريق الضغط هنـــــــا