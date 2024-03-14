فرع جديد لمكتبة مصر العامة في شبين القناطر بالقليوبية..لخدمة قرى «حياة كريمة»

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر، وذلك لبحث تخصيص مبنى الوحدة المحلية بكفر شبين بمركز شبين القناطر لاستغلالها فرع لمكتبة مصر العامة وذلك بعد الاستغناء عنه، وإنشاء مبني الوحدة المحلية الجديدة بالمجمع الخدمي ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأجرى المحافظ والسفير جولة تفقدية لمعاينة المبنى والذي يقع على مساحة 210 مترا مربعا، ويتكون من دور أرضي و2 طابق علوي، ويعد المبنى إنشاء جديد لم يتم استغلاله، وتم إنشاؤه العام الماضي ضمن الخطه الاستثمارية بالمحافظة وبإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

إجراءات تخصيص المبني لصالح مكتبة مصر العامة

وخلال الجولة، تفقد الهجان برفقة رئيس مجلس أمناء مكتبة مصر العامة المبنى، حيث وجه المحافظ رئيس المدينة بالسير في إجراءات تخصيص المبنى لصالح المكتبة واتخاذ الإجراءات القانونية لتسليم المبنى، إضافة إلى تشكيل لجنة هندسية بالتنسيق مع المسئولين بالمكتبة والمحافظة والإسكان لإجراء التعديلات الإنشائية المطلوبة.

الاهتمام بالجانب التنويري والتوعوي للنشء

وأكد المحافظ خلال لقائه بالسفير رضا الطائفي أن تلك الاجراءات تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالجانب التنويري والتوعوي للنشء ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن المكتبة ستخدم أكثر من 36 قرية تابعه لمدينة شبين القناطر وتشمل على العديد من الأنشطة الثقافية والحرفية من بينها «تعليم الخياطة للسيدات وأنشطة للأطفال لتعليم القراءة والرسم والموسيقى والخط العربي، كما تشمل المكتبة أنشطه للكبار للتدريب والقراءة وكورسات للغات وقاعة تدريب خاصة بذوي الهمم».