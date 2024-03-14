«حياة كريمة» توفر «كشك» لأم شذى وتسدد الإيجار لها لمدة سنة «فيديو»

تقابل الإعلامي أيمن مصطفى مع السيدة «أم شذى»، وبمجرد أنا قابلته وجه لها سؤالًا «عندك أمل في بكرة؟»، لتجيبه «عندي أمل إن ربنا هيراضيني وأربيهم».

وقال لها خلال برنامجه «حياة كريمة»، المذاع على فضائية «dmc»، «أنا جاي كان معايا مشغولات ذهبية ووقعت مني، هديلك رقمي، لو لقتيها، كلميني».

وبعدها بدقائق، تعثر أم شذي على المشغولات الذهبية بجوار الرصيف بالشارع أثناء جمعها للقمامة، ولم تتردد لحظة، فتمسك بهاتفها وتتصل به لتخبره أنها عثرت على المشغولات الذهبية، وحضر لها على الفور.

وقال الإعلامي أيمن مصطفى للسيدة «أم شذى»، «إحنا عايزين نفرحك تاني، مؤسسة حياة كريمة قررت تعملك مصدر رزق، غير إنك تنزلي وشايلة البنات وماشية في الشارع، وقولنا أفضل حل إنه يكون ليكي مصدر رزق ثابت يضمنلك قرش كويس، وتكبريه مع الوقت، وتعرفي تصرفي على بناتك بدل اللف في الشوارع».

وأضاف، «ودا العقد بتاع المكان، ومدفوع إيجاره لمدة سنة، والبضاعة دي كلها بتاعتك».