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«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن قرعة دوري الأبطال.. «البافاري» أكثر مشاركة

كتب:

شريف سليمان
12:39 م | الجمعة 15 مارس 2024
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ترقب قبل إجراء قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا».

تشهد القارة العجوز إجراء قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد اكتمال عقد المتأهلين الثمانية من دور الـ16.

وصعدت إلى دور الـ8 أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد من إسبانيا، والثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي وأرسنال، وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند من ألمانيا، بالإضافة إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وستقام مباريات الذهاب يومي 9 و10 إبريل، بينما ستقام مباريات الإياب في 16 و17 إبريل 2024، وبعد التأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة الموسم الجاري 2023-2024، ينفرد بايرن ميونخ برقم قياسي، فهو أكثر الأندية المشاركة في هذا الدور بـ22 مرة منذ موسم 1992-1993، ومن خلفه ريال مدريد برصيد 20 مرة.

بينما يبقى ريال مدريد الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا برصد 14 لقبا، ومن خلفه يلان الوصيف بـ7 ألقاب، ثم بايرن ميونخ وليفربول برصيد 6 ألقاب لكل منهما، ثم برشلونة برصيد 5 ألقاب.

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بقلم شريف سليمان