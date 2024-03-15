«السياحة» تحتفل بالعيد القومي لمحافظة الفيوم.. اعرف التفاصيل

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن المتاحف تحتفي اليوم بالعيد القومي لمحافظة الفيوم التي تضم متحف كوم أوشيم، لافتا إلى أن الفيوم تٌمثل مزيجا فريدا بين بحيرات ووديان وكثبان رملية، ومحميات طبيعية ومناطق أثرية، لافتًا إلى أن اختيار يوم 15 مارس ليكون عيد قومي للمحافظة جاء تخليدًا لذكرى وقفة شعب الفيوم ضد الاحتلال الإنجليزي في ثورة 1919 ميلاديا بقيادة حمد باشا الباسل.

المتحف أنشئ خصيصا للتعريف بتاريخ الفيوم

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم، أن محافظة الفيوم يوجد بها متحف واحد فقط هو متحف كوم أوشيم، لافتًا إلى أن متحف كوم أوشيم يقع عند مدخل مدينة كرانيس الأثرية الشهيرة التي تزخر بالعديد من الآثار اليونانية الرومانية، لافتا إلى أن هذا المتحف أنشئ خصيصا للتعريف بتاريخ الفيوم.

موضوعات متنوعة تتعلق بمظاهر الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية بالفيوم

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إلى أن متحف كوم أوشيم يضم بعض القطع الأثرية التي عُثر عليها بالمنطقة، التي يشمل العرض المتحفي بها على موضوعات متنوعة تتعلق بمظاهر الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية في مجتمع الفيوم القديم مثل الزراعة، والصيد، وتربية الحيوانات والطيور، والصناعات القديمة.