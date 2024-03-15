حادثة ناتجة عن تهور شاب تحولت إلى قضية رأي عام بعد انتشار الفيديو الخاص لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن دهس ابن متجد المصري والدة محارب الذي يقوم بدوره الفنان حسن الرداد أثناء زفافه في الحلقة الأولى من مسلسل محارب، وتعددت محاولات ماجد المصري ليجعل محارب واخوته يتنازلون عن القضية، ففي بداية الأمر عرض عليهم أموال ولكنهم رفضوا، حتى وصل الأمر إلى تلفيق قضية لمحارب بدهسه أحد الأشخاص بسيارته الأجرة، حتى يضغط عليه ليجبره على التنازل عن القضية، ويهتم المشاهدون بمعرفة موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 5 على قناة cbc اليوم الجمعة لاستكمال الأحداث.

موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 5 على قناة cbc اليوم الجمعة

وفي نهاية أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل محارب، استطاع محارب الهروب من ميتشفى السجن، بعد أن قام حسام والذي يمثل دوره أحمد زاهر بتحريض النمرود عليه في الحبس والتعدي عليه بالضرب، حتى تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، ثم ذهب حسام إلى محارب في المستشفى ليساومه على التنازل عن القضية مقابل خروجه من السجن، ولكنه يرفض ذلك.

وعن موعد عرض مسلسل محارب الحلقة 5 على قناة cbc اليوم الجمعة، فيأتي موعد الحلقة الجديدة في عرضها الأول؛ ليكون في تمام الساعة 9 مساء، ويكون موعد الإعادة الأولى في الفجر الساعة 5:15 صباحا، والإعاظة الثانية الساعة 3:45 عصرا.

فريق عمل مسلسل محارب

ومسلسل محارب من بطولة الفنان حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي ونرمين الفقي ومحمود الليثي.