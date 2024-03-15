«التضامن»: لدينا 175 دار مسنين في 22 محافظة لخدمة كبار السن

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار جهودها لتعزيز الخدمات المقدمة لكبار السن، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لتلك الفئات وتحويلها إلى طاقة بناءة في المجتمع.

خدمات كبار السن

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن الخدمات التي تقدمها الوزارة لكبار السن متعددة، وتكون من خلال دور المسنين والبالغ عددها 175 دار على مستوى 22 محافظة، و191 ناديا للمسنين على مستوى الجمهورية، و52 وحدة علاج طبيعي و26 مركزا تأهيلا، إضافة إلى توفير خدمات رفيق المسن حيث تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية والحفاظ على التماسك الأسري.

عائد متميز

ونوهت الوزارة إلى شهادة «رد الجميل» التي تمنح عائدا متميزا تقديرا لمساهمة كبار السن بشكل أساسي في بناء المجتمعات، وإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وإعفاء الذين بلغوا 65 سنة بنسبة 50%.