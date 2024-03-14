«التضامن»: لدينا 26 مركزا للإغاثة مجهزة بالكامل على مستوى الجمهورية 

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل خدمات الإغاثة المقدمة للأشقاء الفلسطينيين بعد تعرض غزة للقصف الإسرائيلي على مدار 5 أشهر، سواء المقدمة في غزة أو في داخل مصر، موضحة حرص مصر على المساعدات الاجتماعية والإغاثية المقدمة بكل الطرق البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان، هذا بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للأشقاء السودانيين إثر الحرب الداخلية التي جرى إشعالها العام الماضي بين الأطراف المتنازعة داخل السودان.

الهلال الأحمر الفلسطيني

وأفادت وزيرة التضامن في تقرير لها بأن خدمات الإغاثة تقدم من الهلال الأحمر، سواء من المركز العام أو من خلال الأفرع المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وبصفة خاصة أفرع منطقة القناة وما حولها، بالإضافة إلى المتطوعين الذين يبذلون جهودا كبيرة في كل المواقع بما يشمل غرفة العمليات بالمركز العام، والتي تعمل على مدار الساعة وتتابع الموقف مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشارت إلى التنسيق الدائم مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وتمت الإفادة بأن الوزارة تساهم في تقديم الإغاثة من خلال 26 مركزا للإغاثة على مستوى الجمهورية مجهزة بالكامل، إذ يجرى توفير مهمات ومعدات إغاثة وتعويضات ومساعدات سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

اتفاقية مع الهلال الأحمر المصري بقيمة مليون دولار

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» بأنه جرى توقيع اتفاقية مع الهلال الأحمر المصري بقيمة مليون دولار، وتوقيع اتفاقية تعاون مع الوزارة للتوسع في برنامج إدارة حالات الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، وبصفة خاصة الدعم النفسي والاجتماعي المقدم للأطفال الفلسطينيين القاطنين في جمهورية مصر العربية والوافدين مع أسرهم سواء الجرحى والمصابين أو العالقين في مصر.