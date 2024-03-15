لماذا ينخفض الذهب في مصر ويرتفع عالميا؟.. 3 عوامل مؤثرة

استمرت أسعار الذهب المحلي بالانخفاض في سوق الصاغة في ظل استقرار الأوضاع المحلية والتراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، الأمر الذي قلل من تسعير الذهب خاصة في ظل تراجع الطلب الحالي على الذهب.

سعر الذهب عيار 21 بكام

وافتتح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً في بداية تعاملات اليوم الجمعة بمستوى 2940 جنيها للجرام، ثم تحرك ليتداول بمستوى 2950 جنيها للجرام، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 50 جنيها ليغلق جلسة أمس عند 2940 جنيها للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 2990 جنيها للجرام.

استقرار سعر الصرف وتراجع سعر الدولار في البنوك

بحسب التقرير الفني لـ«جولدن بيلون»، شهدت الفترة الأخيرة استقرارا في سعر الصرف وتراجع تدريجي لسعر الدولار في البنوك في ظل اختفاء للسوق الموازية، وهو الأمر الذي وفر هدوءا كبيرا في تعاملات الذهب بالرغم من استمرار التحوط في التسعير لكن بفارق ضعيف.

وذكر التقرير أن الذهب يشهد تراجعا في الطلب عليه منذ بداية شهر رمضان مع توقع عودة الطلب الموسمي إلى الارتفاع خلال النصف الثاني من الشهر بالتزامن مع فترة الأعياد.

عوامل تؤثر في أسعار الذهب

من جهة أخرى تستعد مصر لاستقبل حزمة دولارية كبيرة، سواء من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، أو تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 مليارات دولار آخرين، ليضاف إلى التمويل الذي حصلت عليه الحكومة من صفقة الاستثمار في رأس الحكمة.

أوضح رئيس الوزراء أن حجم التدفقات الدولارية من العاملين في الخارج أو التنازل عن الدولار في البنوك ومكاتب الصرافة في تزايد، وتعمل الحكومة على وضع خطة لسداد التزامات الشركاء التجاريين.

ساعدت كل العوامل السابقة على عودة الثقة إلى الأسواق ليحقق هذا الثقة في أسواق الذهب مما قد يدفعه إلى التحرك وفقاً للعرض والطلب، وهو ما ساهم في تراجعه خلال الأيام الأخيرة.