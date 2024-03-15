أحداث مشوقة شهدتها الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري بطولة الفنان أحمد داش في دور حسين والفنان عصام عمر في دور علي، بعد اكتشافهما أن وفاة والدهما كانت بفعل فاعل ولم تكن طبيعية على الإطلاق، خصوصا بعد أن كانت صحته بدأت في التحسن، ليتأكد حسين من ذلك بعد مراجعة كاميرات المراقبة في المستشفى، ما يجعل المهتمين بمتابعة المسلسل يرغبون في معرفة موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 5 على قناة cbc اليوم الجمعة لمعرفة ماذا سيحدث بعد ذلك.

ومن المتوقع في أحداث مسلسل مسار إجباري في الحلقات القادمة، أن يتورط كل من حسين وعلي مع من تسببوا في قتل والدهما، فسوف يحرصان على إثبات ذلك حتى يتمكنوا من الإبلاغ عن الجاني للقبض عليه والقصاص لوالدهما.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 5 على قناة cbc اليوم الجمعة

ويأتي موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 5 على قناة cbc اليوم الجمعة ليتزامن إذاعة العرض الأول للحلقة مع وقت الإفطار ليبدأ بعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:05، على أن يتم إذاعة الإعادة الخاصة بالحلقة الخامسة الساعة 9 من صباح غد السبت.

فريق عمل مسلسل مسار إجباري

المسلسل من بطولة أحمد داش في دور حسين وبسمة في دور والدته وعصام عمر في دور علي أخيه وصابرين في دور والدة علي، ومحمود البزاوي، وياسمينا العبد ومي الغيطي ورشدي شامي في دور المحامي ومن إخراج نادين خان.