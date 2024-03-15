حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024، خامس أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ، في تمام الساعة 6:09 مساءً.

وتقدم «الوطن»، ضمن خدماتها لقرائها، موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024 ، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم

سيكون موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم في تمام الساعة 6:09 مساءً، بزيادة دقيقة عن اليوم الماضي من شهر رمضان المبارك.

موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الجمعة 15-3-2024

وحسب إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة، سيكون موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية بحلول غروب الجمعة 15-3-2024، وانطلاق أذان المغرب في الساعة 6:09 مساءً.

مواقيت الصلاة بالإسكندرية

الفجر: 4:42 صباحا

الشروق: 6:10 صباحا

الظهر: 12:09 مساءً

العصر: 3:34 مساءً

المغرب: 6:09 مساءً

العشاء: 7:27 مساءً