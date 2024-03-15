موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024
كتب:
كيرلس مجدى
02:37 م | الجمعة 15 مارس 2024
موعد صلاة المغرب في الإسكندرية
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024، خامس أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ، في تمام الساعة 6:09 مساءً.
وتقدم «الوطن»، ضمن خدماتها لقرائها، موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024 ، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.
موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم
سيكون موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم في تمام الساعة 6:09 مساءً، بزيادة دقيقة عن اليوم الماضي من شهر رمضان المبارك.
موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الجمعة 15-3-2024
وحسب إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة، سيكون موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية بحلول غروب الجمعة 15-3-2024، وانطلاق أذان المغرب في الساعة 6:09 مساءً.
مواقيت الصلاة بالإسكندرية
الفجر: 4:42 صباحا
الشروق: 6:10 صباحا
الظهر: 12:09 مساءً
العصر: 3:34 مساءً
المغرب: 6:09 مساءً
العشاء: 7:27 مساءً