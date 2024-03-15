مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024.. خامس أيام رمضان

بالتزامن مع حلول خامس أيام شهر رمضان المبارك، الذي يوافق أول جمعة في الشهر الكريم، يرغب البعض في معرفة مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024، إذ يحرص أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط على أداء الفروض الخمس في توقيتها، فضلًا عن تعديل مواعيد العمل واللقاءات لتتناسب مع ساعات الصيام.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024 الذي يتزامن مع خامس أيام رمضان، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

وتشهد مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم، ارتفاع مدة الصيام عن الأيام السابقة بسبب الفارق الزمني بين صلاتي الفجر والمغرب.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024

وبرزت مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024 الموافق 5 رمضان: «الفجر 4:42 صباحًا، الشروق 6:10 صباحًا، الظهر 12:09 مساءً، العصر 3:34 مساءً، المغرب 6:09 مساءً».

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024

وبذلك يكون موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024 في 4:42 صباحًا ويقل التوقيت يومًا تلو الآخر.

موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024

ويكون موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024 في 12:09 مساءً ويقل كل يومين أو أكثر في حدود دقيقة.

موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024

فيما يكون موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024 في 3:34 مساءً ويزداد معدله مع مرور الأيام.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024

فيما يكون موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الجمعة 15-3-2024 الذي يحل معه إفطار خامس أيام رمضان في 6:09 مساءً.