«الأزهر للفتوى الإلكترونية» يوضح حكم جمع الفروض في نهار رمضان

قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وذلك تأكيدا على أهميتها ومكانتها عند المؤمن، موضحا أن الله وضح ضرورة التزام المؤمن بالصلاة من خلال قوله «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا».

رخصة الجمع والقصر للمؤمنين

وأضاف عرفة، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى كفافي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على «القناة الأولى المصرية»، أن اللهَ عز وجل منح المؤمنين رخصة وهي «الجمع والقصر»، التي يستخدمها المؤمن وقت السفر تتمثل في صلاة الظهر والعصر والعشاء تصلى ركعتين فقط بدلا من 4 ركعات، وجمع التقديم وهي صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر، وجمع تأخير وهي صلاة الظهر والعصر في وقت العصر.

حكم جمع الفروض في نهار رمضان

وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن جمع الفروض في نهار رمضان لا يجوز إلا في حالة انشغال وقت الإنسان فقط، ولكن لا يجوز أبدا إذا كان الإنسان غير منشغل وتكاسل وجمع في نهاية اليوم، موضحا أن هؤلاء الأشخاص عقابهم «الغي» وهو وادي في جهنم بعيد قعره خبيث حره شديد، تستغيث منه ملائكة النار.