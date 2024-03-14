حكم صلاة التراويح في البيت.. تجوز ولكن الأفضلية للمسجد

صلاة التراويح هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واظب عليها هو وأصحابه، والتراويح هي نوع من أنواع قيام الليل، الذي له فضلٌ عظيمٌ عند الله تعالى، وتُقوى إيمانَ المسلمِ باللهِ تعالى وتُقرّبُهُ منهُ، وتُساعدُه على الشعورِ بالراحةِ والطمأنينةِ، والبعض يسأل عن حكم صلاة التراويح في البيت وهنا تجيب دار الإفتاء خلال السطور التالية وتوضح حكم الدين في ذلك.

الإفتاء توضح حكم صلاة التراويح في البيت

وأوضحت دار الإفتاء أنه بشأن حكم صلاة التراويح في البيت، فقد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن صلاة التراويح جماعة أفضل من صلاتها في البيت، ولكن يجوز للمسلم الصلاة في أي مكان.

عدد ركعات صلاة التراويح في البيت

وأكدت دار الإفتاء أن صلاة الجماعة تُسن في التراويح وبشأن صلاة التراويح في البيت، فهي بشكل عام 20 ركعة بـ10 تسليمات في كل ليلة من ليالي رمضان، بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.

واستدلت دار الإفتاء عن حكم صلاة التراويح في البيت وعدد ركعاتها بما رُوي عن عائشة رضى الله عنها، أنَّه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خَرَج من جوف الليل في ليالي من رَمَضان وصلَّى في المسجد وصلَّى الناس بصلاته فيها، وتَكَاثرُوا فلم يخرج لهم في الرابعة، وقال لهم صبيحتها: «خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيكُم صَلَاةُ الليلِ فتَعجَزُوا عَنهَا».