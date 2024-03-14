جدول صلاة التراويح في الحرم المكي 1445.. سنة عن النبي

في ليلة الجمعة الخامس من شهر رمضان المبارك، يرغب البعض في معرفة جدول صلاة التراويح في الحرم المكي 1445، الذي تتيحه رئاسة شؤون الحرمين عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس، وتعرض من خلال جدول الأئمة لأداء صلوات التراويح والتهجد خلال الشهر المبارك.

جدول صلاة التراويح الحرم المكي 1445

وبحسب رئاسة شؤون الحرمين، فإنه يئم صلاة التراويح في الحرم المكي 1445 غدًا الجمعة، فضيلة الشيخ الدكتور ياسر راشد الدوسري للتسليمات الأولى، ويكون فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة التسليمات الأخيرة مع الوتر.

ويكون مؤذن صلاة الجمعة 5 رمضان بالمسجد الحرام، الشيخ هاشم بن محمد السقاف الأذان الأول في تمام الساعة 12 صباحًا، فيما يكون الشيخ أحمد بن على نحاس مؤذن الأذن الثاني في تمام الساعة 12:30 صباحًا.

جدول أئمة صلاة التراويح والتهجد خلال شهر رمضان

وأتاحت رئاسة شؤون الحرمين، جدول أئمة المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، ويتضمن أسماء الأئمة للتسليمات الأولى والثانية خلال صلاتي التراويح والتهجد.

وصلاة التراويح مرتبطة بشهر رمضان المبارك، وهي إحدى السنن المؤكدة المأخوذة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مشتقة من كلمة «ترويحة» ويقصد بها الاستراحة أو الترويح عن النفس.

وتكون صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء وتستمر حتى ما قبل صلاة الفجر، وأفضل أوقاتها بعد أداء سنة العشاء، ولم يُحدد عددها وإنما ذُكر عن سيدنا محمد أنه لم يزد عن 11 ركعة، لكن يجوز أن تستكمل حتى 20 ركعة.