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دراما المتحدة

موعد صلاة التراويح في المحافظات اليوم 15-3-2024 أول جمعة برمضان

كتب:

آية حسنين
03:08 ص | الجمعة 15 مارس 2024
صلاة التراويح

صلاة التراويح

يرغب كثير من المسلمين بمختلف المحافظات، في معرفة موعد صلاة التراويح في المحافظات اليوم 15-3-2024 أول جمعة برمضان، إذ تأتي صلاة التراويح بعد الانتهاء مباشرة من صلاة العشاء، ويتطلع المسلمون من خلالها إلى الدعاء وغفران الذنوب وتحقيق الأمنيات.

موعد صلاة التراويح في المحافظات اليوم 15-3-2024

ويستعرض التقرير التالي، موعد صلاة التراويح في المحافظات اليوم 15-3-2024 أول جمعة برمضان التي جاءت كالآتي وفق ما أعلنته الهيئة العامة المصرية للمساحة في بيان:

- في محافظة الشرقية: الساعة 7 و20 دقيقة مساءً.

- في محافظة البحر الأحمر: الساعة 7:09 مساءً

- في محافظة القليوبية: الساعة 07:21 مساءً

موعد صلاة التراويح في محافظة كفر الشيخ

- في محافظة كفر الشيخ: الساعة 7:23 مساءً.

- محافظة المنيا: ترفع صلاة التراويح بعد الانتهاء من صلاة العشاء التي تبدأ الساعة 7:21 مساءً.

- محافظة الدقهلية: الساعة 7 و21 دقيقة مساءً.

- محافظة السويس: الساعة 7 و16 دقيقة مساءً.

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