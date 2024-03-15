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دراما المتحدة

وزيرة الهجرة: نصنع قاعدة بيانات موحدة بأسماء المصريين بالخارج

كتب:

سلامة عامر
02:22 م | الجمعة 15 مارس 2024
وزيرة الهجرة خلال الاجتماع

وزيرة الهجرة خلال الاجتماع

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا بممثلي وزارتي الخارجية والداخلية، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوحيد قواعد بيانات المصريين بالخارج والتي تترأسها وزارة الهجرة، والتي من شأنها تيسير التواصل معهم وضمان تعظيم الاستفادة من جهودهم.

تحقيق المزيد من التواصل مع المصري بالخارج

وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن قاعدة البيانات من شأنها تحقيق المزيد من التواصل مع المصري بالخارج والتعرف عليه وعلى احتياجاته وطلباته والعمل على تنفيذها، وأيضا ليكون لدينا معلومات حول تخصصاتهم المهنية والعملية للاستفادة منهم ودمجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر، كونهم في عمق عملية التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

تحسين مختلف الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج

وقالت السفيرة سها جندي، إن الدعوة للاجتماع بالجهات المعنية عن قواعد بيانات المصريين بالخارج، يعد انعكاسا للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لمواطنينا في الخارج، وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات والمميزات والمحفزات لهم، حيث ستشهد الفترة المقبلة تضافر وتكثيف الجهود الوطنية بما يضمن تحسين مختلف الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.