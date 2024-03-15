طريقة بسيطة لتنظيف سيراميك المطبخ من الدهون.. وفري فلوسك ومجهودك

تنظيف سيراميك المطبخ من الدهون، مهمة ضرورية لربات البيوت، لكنها تأخذ وقت وجهود كبير، وهي من المهام المنزلية التي تؤرقهم، حال وجود أوساخ وبقع دهنية في بعض المناطق بها أو كلها، ولا تتمكن السيدة من تنظيفها لصعوبتها، بسبب التعب والإرهاق، ما ينعكس بالسلب على المظهر العام المطبخ، لأنها جزء من نظافة المنزل والمظهر العام.

وإليك حيل سحرية لتنظيف سيراميك المطبخ من الدهون بسهولة دون أي تعب أو مشقة، في خلال دقائق معدودة بمكونات طبيعية ومنزلية، بحسب موقع «architectural digest».

وحال كنتِ لا تمتلكين أي وقت أو مجهود لتنظيف سيراميك المطبخ، أو تعاني من مشكلات خلال استخدام المنظفات، فإن وضع الخل أو عصير الليمون مع الماء الحل الأنسب لكِ، وحتى لا تستغرقِ أي وقت وترين نتائج فورية، لأن هذا الخليط يعمل على إذابة الدهون وتنظيف السيراميك بفعالية.

مكونات بسيطة لتنظيف سيراميك المطبخ من الدهون

ماء دافئ.

كوب خل.

عصير ليمون.

فرشاة.

إسفنجة.

طريقة تنظيف سيراميك المطبخ من الدهون بسهولة

- استخدمي الفرشاة لتنظيف وفرك السيراميك، وتأكدي من عدم إتلاف السيراميك.

- استخدمي الماء الدافئ واغمري الإسفنجة في الماء، ليساعد على تخفيف الدهون ويجعل عملية التنظيف سهلة.

- احرصي على نظافة سيراميك المطبخ بشكل مستمر، لإزالة الدهون اليومية والبقع المتراكمة.

- جففي السيراميك بمنشفة جافة حتى تتجنبي تراكم الماء والأتربة والبقع على السيراميك.