تأجيل «عمومية الصحفيين» للمرة الثالثة لعدم اكتمال النصاب القانوني

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثالثة إلى 29 مارس الحالي، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور (25%) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة «35» من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

تأجيل الجمعية العمومية للصحفيين

وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة مرتين للمقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم 9866 صحفيا لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 2022/12/31، والسنة المنتهية في 2023/12/31، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2023، وفق المادة (34) من قانون النقابة.