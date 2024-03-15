أستاذ بجامعة الأزهر: أطيعوا الله في ليل رمضان مثل نهاره حتى تحصلوا على النفحات

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر «بعض الناس تتخيل أن الإسلام يقول أن نهار رمضان للعبادة وليله أفعال تانية خالص، وبالتالي الأفعال التي لا يمكن أعملها في النهار فهي تصلح فعلها في الليل فهذا مفهوم خاطئ تماماً».

وأوضح تمام، أن شهر رمضان من أول النهار حتى آخر ثانية في المساء شهر خير وبركة وكل جزء منه له عبادة خاصة به كما قال النبي «شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعاً».

أهمية نفحة الليل للمؤمن

وأكد أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره بقناة «الناس»، على ضرورة استفادة المؤمن بنفحة الليل، وهي نفحة من نفحات الله تصيب القلوب موضحا أن العتق من النار يتحقق في ليل رمضان كما قال النبي «ولله عتقاء من النار فيه وذلك كل ليلة» مشيراً إلى أن نهار رمضان له عبادة تتمثل في الصيام، وليله عبادة القيام وهي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن.

نصيحة أستاذ الفقة للاهتمام بطاعة الله وقت الليل

وذكر «تمام»، نصيحته وهي «مثل ما بنطيع ربنا ونعبده في نهار رمضان، كذلك لازم نطيعه ونعبده في الليل، حتى نحصل على نفحة الله وخيره الكبير في هذه الليالي المباركة».