دعاء أول ليلة جمعة من رمضان.. اللهم اكتب لنا الرحمة والمغفرة والنجاة من كل شر

أول ليلة جمعة من رمضان هي ليلة مباركة، فهي خيرُ ليلةٍ طلعت فيها الشمس بعد ليلة القدر، وفيها ساعةٌ لا يُصادفُها عبدٌ مسلمٌ يسألُ اللهَ فيها شيئًا إلا أعطاهُ إيَّاه، وفيها تُغفرُ الذنوبُ، وتُفتحُ أبوابُ الجنةِ، وتُستجابُ الدعواتُ، وتُنزلُ رحمةُ اللهِ تعالى على عبادهِ المؤمنينَ في هذهِ الليلةِ، وفضلُ دعاء في أول ليلة جمعة من رمضان عظيم، فينبغي على المسلمِ أن يُكثرَ من الدعاءِ والصلاةِ والاستغفارِ.

أدعية أول ليلة جمعة من رمضان

وردت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أدعيةٌ مأثورةٌ يمكنُ للمسلمِ الدعاءُ بها ضمن أدعية أول ليلة جمعة من رمضان، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الليل، قال: (اللهم ربنا لك الحمد أنت قيّم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم: لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك خاصمت، وبك حاكمت، فاغفر لي: ما قدمت، وما أخرت، وأسررت، وأعلنت، وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت) رواه البخاري.

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: (اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم) متفق عليه.

أهمية الدعاء في أول ليلة جمعة من رمضان

يعتبر دعاء أول ليلة جمعة من رمضان من الأدعية التي يحرص عليها المسلم لما لها من فضل في قضاء الحوائج: فيُمكنُ للمسلمِ أن يدعو اللهَ تعالى في هذهِ الليلةِ لقضاءِ حوائجِهِ وتحقيقِ أمنياتِهِ، كما أن الدعاءُ في هذهِ الليلةِ يُساعدُ على الشعورِ بالراحةِ والطمأنينةِ.

ومن الصيغ المعتادة للدعاء: «اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين. اللهم في هذا الشهر الكريم المبارك أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته يا رحمن يا رحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم اكتب لي في هذا الشهر المبارك الرحمة والمغفرة والنجاة من كل إثم والراحة من كل شر».