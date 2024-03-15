دعاء أول جمعة في رمضان 2024.. «يفتح لك أبواب الرزق»

يعد دعاء أول جمعة في رمضان 2024، من الأدعية التي يفتتح بها المسلمون توسلهم إلى الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل، فيتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى لشفاء مرضاهم ويطلبون منه الرحمة لموتاهم، وأن يكتب لهم الخير في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة، إذ أن يوم الجمعة من الأيام التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الدعاء فيها، لأنّ فيه ساعة استجابة وتكون في آخر ساعة من نهار ذلك اليوم.

دعاء أول جمعة في رمضان 2024

وحول دعاء أول جمعة في رمضان 2024، فقد نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صيغ مختلفة من الأدعية التي يمكن للمسلم أن يرددها في مختلف الأوقات ومنها: «اللهم لا تحرمنا من لذة لقائك، ولقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارزقنا الحشر مع القوم الصالحين، والصديقين، اللهم اعصمنا من الزيغ، والشتات، ووحد صفوف المسلمين، وابعد عنا وسوسة الشيطان، رب العرش العظيم إني اسألك الرحمة إلى من مات من أهلنا، وقه عذاب النار، وارزقنا الخير كله إلى قلوبنا، وابعد عنا كل سوء».

صيغ متعددة للدعاء في الجمعة الأولى

ومن صيغ دعاء الجمعة الأولى من رمضان: «يا الله يا كريم إني اسألك من قلة الحيلة، والمرض، والاكتئاب، وكل ما يمكن أن يبعدني عن ذكرك، وطاعتك، اللهم يا رزاق ارزقني من حيث لا تحتسب، واصلح لي حالي، وابعد عني كل ما هو شر، وحببني فيما يقربني من عبادتك، يا الله يا عزيز اسألك ألا تجعل في قلبي سواك، ولا تعلق نفسي إلا بك، واجعلني أخشاك كأني أراك غنيًا بك عمن سواك».

«اللهم نسألك علمًا نافعًا، وقلبًا خاشعًا، ولسانًا ذاكرًا، وعملًا صالحًا، ويقينًا صادقًا، نعوذ بك من الموت وكربته، والقبر وغُمّته، والصراط وذلته، ويوم القيامة وروعته، نعوذ بك من الموت وكربته، والقبر وغُمّته، والصراط وذلته، ويوم القيامة وروعته، اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتّعنا برؤياك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك، اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، أسعدنا بتقواك، متّعنا برؤياك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك، وانصر الإسلام وأعزّ المسلمين، أعلِ بفضلك كلمة الحق والدين، أهلك الكفرة والمشركين أعداء الدين، ردّ المسلمين إلى دينك ردًا جميلًا، ردّ المسلمين إلى دينك ردًا جميلًا، انصرنا على أنفسنا.اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ماشئت بعدهما.اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك».