«تموين القاهرة»:ضخ 4 أطنان سكر يوميا في الشوادر والمجمعات والكيلو بـ27 جنيها

أكد ناصر ثابت وكيل أول وزارة التموين مدير مديرية التموين بالقاهرة، أنه يجري ضخ 4 أطنان سكر يوميا، في شوادر ومجمعات النيل والشركة الوطنية والماركت، لتوفيرها للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو، بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

ضخ كميات من السكر

كما وجه بضخ كميات كبيرة من السكر، في عدد من المناطق الأكثر كثافة مثل معا والسلام والخيالة، بالتنسيق مع الأحياء لتوزيع السكر بشكل عادل، والتوزيع على السيارات المتنقلة بالأسمرات والأماكن بديلة العشوائيات.

أوضح في بيان، أنه يجري وضع خطة ممنهجة يجري من خلالها تشديد الرقابة على الأسواق والثلاجات والمحلات التجارية وتكثيف الحملات الرقابية على مدار اليوم.

الرقابة على الأسواق

أكد أنه يجري التصدي بكل حزم وبقوة القانون ضد التجار معدومى الضمير والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق للمواطنين، علاوة على تشديد الرقابة على المخابز والأسواق.