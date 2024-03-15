مفاجآت الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب.. غادة عبد الرازق تحقق طلب الجمهور

حياة هادئة ورومانسية لم يعتد جمهور الفنانة غادة عبد الرازق على ظهورها بها خلال أعمالها في السنوات الأخيرة؛ واستغربوا تحول الشخصية القوية على مدار سنوات في الأعمال السابقة؛ إلى شخص بهذا الهدوء الذي أظهرته غادة عبد الرازق في أولى حلقات مسلسل صيد العقارب الذي يُعرض على قنوات «cbc»؛ وقارنوه بأعمال قديمة بها، منها مشاهد مسلسل حكاية حياة، لكن أحداث صيد العقارب بدأت في التسارع واختفاء الشخصية الهادئة لغادة عبدالرازق؛ وهي المفاجأة التي تحملها الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب، فما السر؟.

طلب الجمهور من غادة عبد الرازق

ومع بداية مسلسل صيد العقارب، الذي يُعرض على قنوات «cbc»، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق استغرب الجمهور ومتابعوها على وجه الخصوص هدوء ورومانسية شخصية دكتورة عايدة، التي تعامل زوجها بحب ورومانسية، وهو الفنان محمد علاء، وبدأت مقارنة دورها الهادئ المسالم لشخصية غادة عبد الرازق بدورها العنيف في مسلسل حكاية حياة، في تعليقات كالتالي: «إنتي مين؟! وإيه الرومانسية والحنية دي؟! اخلصي هتنتقمي منه إمتى.. استحالة تكملي المسلسل كدا دا إنتي غادة عبدالرازق الكوين».

غادة عبد الرازق في رحلة الانتقام

وفي الحلقة 4 من مسلسل صيد العقارب بدأت أحداث المسلسل في الإثارة وجذب الجمهور؛ بعد قتل شقيق غادة عبد الرازق على يد شقيق زوجها، ومعها تبدأ رحلة الانتقام، وينتظر الجمهور مفاجآت في مسلسل صيد العقارب الحلقة 5، بعد أن تنتهي حالة الصدمة التي تعيشها عايدة وأسرتها بعد فقدان شقيقها الشاب الذي تعلقت به تستعيد ذكرياتها معه، في الأفراح ورحلات الصيد وغيرها، ليكون الانتقام من أسرة زوجها في الحلقات القادمة شديدًا وهو المفاجآت التي ينتظرها المتابعون.