مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة.. غادة عبدالرازق تبدأ رحلة الانتقام

تصاعدت الأحداث في الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب، من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والذي ينافس في سباق رمضان 2024، وذلك بعد مقتل شقيقها «علي» الذي يجسد دوره الفنان محمود عبد المغني، لتبدأ الصراعات بين عائلة درغام والغول مبكرا.

ويبدو أن صراع مبكر بات على الأبواب بين عائلة حسن درغام وإسماعيل الغول، بعد مقتل «علي» الذي جسد دوره الفنان محمود عبد المغني، شقيق عايدة، التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق.

تصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب.. هل تنتقم غادة عبدالرازق؟

شهدت الحلقة اعتراف «سامح» نجل الحاج إسماعيل الغول، الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي، وزوجته التي تجسد دورها الفنانة سيمون، لوالديه بقتل نجل عمه «علي» وسط بحث الشرطة عنه، إلا أن والده قام بتهريبه إلى فيلا خاصة به لا يعرف أحد طريقها.

الحلقة شهدت دخول الشك إلى قلب حسن درغام والد «علي» في أن «سامح» هو من قتل نجله، بينما ظهرت «عايدة» التي تلعب دورها غادة عبدالرازق في حالة نفسية سيئة بعد مقتل شقيقها وسط محاولات زوجها «ياسين» الذي يجسد دوره الفنان محمود علاء مساعدتها.

أحداث مشوقة في الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب لغادة عبدالرازق

مسلسل صيد العقارب، الذي يُعرض حصريا على شاشة CBC في السابعة والنصف مساءً يوميا طوال شهر رمضان 2024، يشهد أحداثا مشوقة منذ بداية حلقاته، وصولا إلى الحلقة الرابعة، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب من بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، محمود عبد المغني، وعدد آخر من الفنانين.

ويمكن مشاهدة إعادة الحلقات ومنها الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب حصريا على شاشة CBC، في تمام الساعة 02:45 صباحًا - والساعة 01:45 ظهرًا.