موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب.. غادة عبد الرازق تدخل في صراعات

موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب يترقبه متابعو العمل الدرامي بشغف كبير لمشاهدة ما ستحمله الحلقة الجديدة من أحداث وتطورات مشوقة بعدما شهدت الحلقات السابقة مقتل «علي درغام» الذي يلعب دوره محمود عبد المغني، في ظروف غامضة، لتبدأ الشكوك حول نجل «الحاج إسماعيل» وذلك بعدما اكتشف العلاقة العاطفية التي جمعت بين والدته التي تلعب دورها الفنانة سيمون والمجني عليه.

موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب

وكانت أعلنت شبكة قنوات «cbc» عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» عن موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب، الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتأتي الإعادة الأولى للحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب الساعة 2:45 صباحًا، ثم يعاد للمرة الثانية الساعة 1:45 مساءً.

ملخص الحلقة 4 من مسلسل صيد العقارب

وشهدت أحداث الحلقة 4 من مسلسل صيد العقارب تطورات جديدة جاءت حول اكتشاف «إسماعيل الغول» بأن نجله هو من قتل «علي درغام»، ومن ثم قرر حمايته من «حسن درغام» وأبنائه لرغبتهم في الثأر لأخيهم والانتقام من القاتل.

توالت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 بابتعاد الدكتورة «عايدة» وتجسد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق عن التعامل مع زوجها «ياسين» ويلعب دوره الفنان محمد علاء، وذلك بسبب قتل شقيقه لشقيقها «علي» لتبدأ الصراعات بين العائلتين.

جدير بالذكر أن الدكتورة «عايدة» تعمل في مهنة صيد العقارب للحصول على سمومها في الأنشطة العلاجية والدوائية المختلفة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمود عبد المغني، سيمون، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، ميار الغيطي، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.