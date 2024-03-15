مسلسل صيد العقارب الحلقة 5.. هل تأخذ غادة عبد الرازق ثأر شقيقها علي

حالة من الإثارة والتشويق عاشها مشاهدو مسلسل صيد العقارب بعد أن عرضت أمس الحلقة الرابعة، التي تضمنت أحداث أوضحت ملامح العمل وخصومة عائلتين من الصعيد بدأت معرفتهما بصداقة كبيرة منذ سنوات، وانتهت بمقتل «علي درغام»، الذي يقوم بدوره الفنان محمود عبد المغني، شقيق «عايدة» الفنانة غادة عبد الرازق، وهذا الحدث الأبرز الذي جعل المتابعين يتساءلون عن الصراع الذي ينشأ في مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 بطولة غادة عبد الرازق، ومن هو القاتل؟

مسلسل صيد العقارب

في حبكة درامية استعرض المسلسل مهنة صعبة وهي صيد العقارب، وذلك ما جعل البعض يتابع مسلسل صيد العقارب على شاشة قناة CBC في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب عددا من الأحداث الشيقة استكمالًا لمقتل «علي» والصراعات التي تدور بين العائلتين بعد أن اندلعت شرارة الصراع بين عائلة درغام والغول.

أحداث وقصة مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

وتزداد الأحداث غموضا وذلك بعد أن تم اكتشاف قاتل علي درغام وهو سامح نجل الحاج إسماعيل الغول، ويتساءل الجمهور هل ينجح والده والدته في إخفائه عن الشرطة؟ وهو ما ينتظرونه لمتابعة مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 بطولة غادة عبد الرازق.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.

تردد قناة CBC

تردد قناة CBC وخطوات ضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 بطولة غادة عبد الرازق.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة CBC

على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك ضبط القناة من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات، واختر من القائمة التركيب وأدخل البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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