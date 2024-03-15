مسلسل صيد العقارب الحلقة 5.. نيران الانتقام تشتعل بين «درغام» و«الغول»

يهتم الجمهور بمتابعة مسلسل صيد العقارب الحلقة 5، بسبب ما قدمته الحلقات الماضية من أحداث وتطورات مشوقة، لتبدأ الصراعات بين عائلتي «إسماعيل الغول» و«حسن درغام» بسبب قتل نجل الأول لنجل الثاني، بعد اكتشاف العلاقة العاطفية التي جمعت بين والدة الجاني والمجني عليه.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

ومن المتوقع أن تحمل أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 بداية الصراعات بين العائلتين بعد اشتعال نيران الثأر والانتقام بينهما، ورغبة أبناء «حسن درغام» في قتل نجل «إسماعيل الغول».

ويأتي موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 عبر شبكة قنوات «سي بي سي» في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، فيما تعاد الحلقة الجديدة للمرة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، وفيما بعد يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 1:45 مساءً.

كما يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 على شاشة «سي بي سي دراما» بعد عرض الحلقة بساعتين وذلك في تمام الساعة 9:30 مساءً.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار درامي مشوق نحو نشوب صراعات بين عائلتي «إسماعيل الغول» و«حسن درغام» بسبب اشتعال نيران الانتقام بينهما، وكذلك توتر العلاقة بين الدكتورة «عايدة» وزوجها «ياسين» وذلك لانتماءها لعائلة «درغام» فيما ينتمي زوجها لعائلة «الغول».

ويتوقع متابعو العمل بتصاعد الأحداث وانفصال الدكتورة «عايدة» وزوجها «ياسين» بسبب نشوب الخلافات بين عائلاتهم.

وتصدرت الحلقات الأولى من مسلسل صيد العقارب تريند موقع التدوينات القصيرة «إكس»، نظرا لإشادة الجمهور بالأحداث القوية، والشيقة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من، غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، ميار الغيطي، سيمون، أحمد جمال سعيد، محمود عبد المغني، محمد علاء، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.