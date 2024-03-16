سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 16-3-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 16-3-2024 مقابل الجنيه المصري بمختلف البنوك المصرية، حالة من الاستقرار، وسجلت العملة الإماراتية اليوم في البنك الأهلي المصري 13.04 جنيه للبيع، و13.02 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية، والتي كشفتها مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 13.04 جنيه للبيع، و13.02 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 13.04 جنيه للبيع، و13.03 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 13.03 جنيه للبيع، و12.98 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 13.04 جنيه للبيع، و13.03 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت: 13.04 جنيه للبيع، و12.99 جنيه للشراء.