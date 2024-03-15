9 نصائح للتعامل مع التقلبات الجوية.. تحذير لهذه الفئات من مغادرة المنزل

يأتي رمضان هذا العام بتقلبات جوية ملحوظة، ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، فمنذ بداية الشهر، واجهت العديد من الدول العربية موجات حارة استثنائية، وتسجل بعض المناطق في مصر ارتفاعًا متزايدًا في درجات الحرارة، فما نصائح الأطباء للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المنقضية؟

نصائح لمواجهة ارتفاع الحرارة في رمضان

يحرص الأطباء على تحذير بعض الفئات من التعرض لتقلبات الجو في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل وجود ارتفاع مفاجئ ببعض المناطق، لذلك قدم مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» روشتة للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة بشكل مفاجئ، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل.

تجنب التعرض لحرارة الشمس بشكل مباشر من النصائح التي أكد عليها بدران، مع ضرورة البقاء في المنزل للحالات المذكورة سلفًا، وفي حال كان الخروج ضروريًا، فمن الضروري عدم الخجل من استخدام «طاقية» أو شمسية ونظارة شمس، مع التدرج فى درجة النشاط.

من الضروري استشارة الطبيب قبل النزول قبل وقت الإفطار، حال كان النشاط متزايدا، من أجل الوقوف على إمكانية الصيام، وعدم تهديده للصحة، خاصة مع تقدم العمر أو وجود مرض مزمن يهدد الحياة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والربو الشديد وفشل الكبد وفشل الكلى، إضافة لمرضى الحمى في أي عمر والحوامل.

ينصح بدران، بشرب المياه والسوائل الطبيعية بوفرة خلال مساء وليل رمضان، إذ يحتاج الإنسان البالغ فى الصيف حوالى 3 لترات من الماء يومياً على الأقل، إلى جانب تناول الفاكهة والخضروات.

وأضاف عضو جمعية الحساسية والمناعة: «يجب تناول الأغذية الغنية بفيتامين سى مثل الكيوي أو الجوافة أو الفلفل الملون، أو الفواكه الحمضية أو الفراولة أو الليمون، شرب عصير الليمون، أو أي عصير البرتقال أو عصير الفراولة».

ممنوعات عليك تجنبها مع ارتفاع درجات الحرار في رمضان

1 - المشروبات المحلاة أو المصنعة والمشروبات الغازية.

2- مشروبات الكافيين كالقهوة والكولا، كونها تسبب جفاف الجلد.

3- تناول المشروبات الدافئة التي تعمل على زيادة إفراز العرق، فتلطف وتبرد الجلد.

4- تجنب التدخين لأنه يسبب جفاف الجلد.

5- الحرص على تناول الأدوية إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة.

6- وضع البخاخات وجهاز الاستنشاق في متناول اليد تحسبا لأي طوارئ لمرضى الربو.

7- الاستحمام المتكرر باستعمال صابون طبى.

8- تنظيف ثنايا الجلد، خاصة مع زيادة الوزن.

9- تجنب البودرة والكريمات بكثرة.