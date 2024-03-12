«الأرصاد»: ارتفاع كبير في درجات الحرارة اليوم وغدا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة ترتفع عن أمس بنحو 4 إلى 5 درجات، واليوم سيكون ضمن أيام ذروة الارتفاع بقيم درجات الحرارة، بينما يشهد غدا الأربعاء ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث يكون اليوم وغدا أعلى من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام بنحو 5 إلى 6 درجات مئوية.

درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هالة الحملاوي، ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى»، أنّ درجات الحرارة العظمى ستكون مرتفعة على القاهرة الكبرى اليوم نهارا، وتحديدا خلال فترة الظهيرة حيث تصل لـ28 درجة مئوية بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية من صحراء شبه الجزيرة العربية، وتكون هذه الكتل مرتفعة بقيم حرارتها بالشكل الكبير.

مرتفع جوي بطبقات الجو العليا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود مرتفع جوي بطبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع قيم درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة بمعظم محافظات الجمهورية من شمال البلاد وحتى جنوبها، ويكون جنوب الصعيد أكثر تأثرا بارتفاع قيم درجات الحرارة، ويتوقع أن تصل العظمى على محافظات الأقصر وأسوان إلى 35 درجة مئوية وهو ارتفاع كبير بقيم درجات الحرارة.