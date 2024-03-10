«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان (فيديو)

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من شهر رمضان سيكون هناك ارتفاعا في قيم درجات الحرارة، نظرًا للتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية مما يؤدي الى ارتفاع تدريجي في الحرارة، بالإضافة إلى مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيؤدي إلى زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، قائلة «بداية من الغد، فإن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى سترتفع عن اليوم بمعدل درجتين، إذ أن العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية، وسيظل الطقس ما بين دافىء إلى مائل للحرارة خلال فترة النهار».

وتابعت: «في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يكون هناك انخفاضا في قيم درجات الحرارة وخاصة خلال فترة الفجر والصباح الباكر، وبدأنا نلاحظ أن هناك فرق في درجات الحرارة بين النهار والليل، وبدأنا نشعر بالاختلاف بين النهار والليل، ففي فترة النهار يكون الجو دافىء، وبرودة في فترة المساء».

وأكملت: «ذروة الارتفاع في قيم درجات الحرارة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، حيث من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 28 و29 درجة مئوية خلال فترة النهار، إذ ستكون أجواء حارة خلال فترة النهار، وتعود مرة أخرى يوم الخميس إلى 25 درجة مئوية».