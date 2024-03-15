محافظ مطروح يفتتح مسجد عبد السلام حماد بالخروبة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، أول جمعة في شهر رمضان الكريم، مسجد عبد السلام حماد بالخروبة، بتكلفة 6 ملايين جنيه، ويسع لنحو 1000 مصلٍ.

حضر مراسم الافتتاح، اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، والنائب حسن أبو قديرة عضو مجلس النواب، والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح، ووكلاء الوزارات من مديري المديريات والإدارات التنفيذية ولفيف من العمد والعواقل بمطروح.

6 ملايين جنيه إنشاء المسجد

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، خلال الافتتاح: «المسجد أنشئ بالجهود الذاتية، تحت إشراف مديرية أوقاف مطروح بتكلفة نحو 6 ملايين جنيه، ويسع لنحو 1000 مصلٍ».

ويضم المسجد، مصلى سيدات، ودار لتحفيظ القرآن واستراحة للإمام، وغيرها مع استيعاب التوسعات المستقبلية لخدمة المنطقة التى تشهد عمرانا جديداً.

فضل شهر رمضان

وتحدث وكيل وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة عن فضل شهر رمضان، وأهمية إعمار مساجد الله بالذكر والتعبد.

الامتناع عن أكل المحرمات

وأوضح وكيل أوقاف مطروح أن الصيام في شهر رمضان ليس امتناعا عن الأكل والشراب فقط، ولكنه امتناع عن كل المحرمات التى نهانا الله عنها كالربا والنميمة وأكل المال الحرام وغيرها.