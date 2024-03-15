آخر موعد معرض أهلا رمضان 2024.. تخفيضات كبرى على السلع

زاد تساؤل المواطنين حول آخر موعد معرض أهلا رمضان 2024، حيث تواصل المحافظات وعلى رأسها القاهرة والجيزة استمرار عمل المعارض لتقديم السلع للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق والتركيز على السلع الغذائية والاستراتيجية.

استمرار معرض أهلا رمضان

وتستمر معارض أهلا رمضان والمنافذ في القاهرة والجيزة على مدار الشهر الكريم وتوفير السلع بأسعار مخفضة بحسب البيانات الرسمية لكل محافظة، وهي التي تأتي على النحو التالي:.

- سعر كيلو السكر بـ27 جنيها، والأرز السايب بـ29 جنيها.

- سعر المكرونة بـ28 جنيها.

- سعر كيل العدس الأصفر بـ60 جنيهًا، اللوبيا بـ75 جنيها.

- سعر الفول البلدي بـ45 جنيها.

- سعر الدقيق بـ25 جنيها، عبوة زيت خليط زنة 1 لتر بـ65 جنيهًا.

- سعر طبق البيض بـ145 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البلدي بـ280 جنيهًا.

- اللحم المفروم البلدي بـ260 جنيها.

- سعر طبق لحم كندوز أو موزة 800 جرام بـ270 جنيها.

- سعر طبق لحم بتلو 800 جرام بـ275 جنيها.

أماكن المعارض

ومن أماكن معارض أهلا رمضان بالقاهرة الكبرى، معرض العمرانية، ومعرض الأميرية، ومعرض باب الشعرية، ويتم متابعة ضح وتوفير السلع يوميا .

وأكد ناصر ثابت، مدير تموين القاهرة أنه يتم العمل على ضخ 4 أطنان سكر يوميا بالمعارض والشوادر لتوفير احتياجات المواطنين بسعر27 جنيها للكيلو، علاوة على توفير مزيد من السلع الغذائية والرقابة على الأسواق والمخابز لتقديم خدمة أفضل للمواطنين .