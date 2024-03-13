معارض أهلا رمضان 2024.. عروض وتخفيضات تستمر حتى نهاية الشهر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الأساسية في معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية والتي تقدم عروضا وتخفيضات حتى نهاية شهر رمضان الجاري، حيث تتابع الوزارة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض.

وحسب بيان صحفي سابق للدكتور علي مصيلحي وزير التموين، تعمل الوزارة على توفير مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات المواطنين ومواجهة زيادة الإقبال على معارض أهلا رمضان 2024 والتي تقدم عروض وتخفيضات تتراوح بين 15 حتى 30% عن مثيلاتها في الأسواق، موضحا أنّ الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية تصل إلى 6 أشهر.

معارض أهلا رمضان مستمرة في المحافظات

وتابعت الوزارة أنّ معارض أهلا رمضان تستمر في المحافظات إلى نهاية شهر رمضان، لافتة إلى أنّ الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية يصل إلى 6 أشهر.

ويشارك في معارض أهلا رمضان تجار الجملة والشركات الغذائية، ويتم ضخ 25 طنا لكل من السكر، والأرز وزيت الطعام في كل معرض لسد احتياجات المواطنين.

وأكدت الوزارة أنّها تواصل متابعة توفير السلع الأساسية للمواطنين سواء في منافذها من مجمعات استهلاكية ومحال البقالة التموينية ومشروع جمعيتي عبر شركات الجملة.

معارض أهلا رمضان في المحافظات

وتجاوز عدد معارض أهلا رمضان بالمحافظات 115 معرضا، حيث تتعاون كل غرفة تجارية مع المحافظين بإقامة معرض رئيسي بعاصمة المحافظة وأكثر من 3 معارض أخرى بالمراكز الرئيسية، بجانب مئات الشوادر بالمراكز الفرعية، إلى جانب مئات من المنافذ المتنقلة في القرى والنجوع، والتي تتكامل مع 1200 ركنا بالسلاسل التجارية، و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية.