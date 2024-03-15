بعد عرض أول أربع حلقات من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، الذي ينافس في موسم رمضان 2024، حرص العديد من المتابعين على معرفة موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة الخامسة، خاصةً بعد الكثير من الأحداث المشوقة التي على رأسها قتل «علي»، الذي يؤدي دوره الفنان محمود عبد المغني، بعد اكتساف «سامح» للعلاقة العاطفية التي تجمع والدته بشخص آخر غير أبيه.

واستعرض المسلسل مهنة صيد العقارب التي تعد من أصعب المهن في العالم، وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب عددا من الأحداث الشيقة استكمالًا لمقتل «علي» والصراعات التي تدور بين العائلتين بعد أن اندلعت شرارة الصراع بين عائلة درغام والغول، فهل ينجح الغول في اخفاء ابنه؟

أحداث وقصة مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

الأحداث التي غلب عليها التشويق والغموض جعلت المشاهدين يحرصون على معرفة موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة الخامسة، الذي يعرض للمرة الأولى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 5، الساعة 02:45 صباح اليوم التالي، وإعادة ثانية في الساعة 01:45 مساء.

تردد قناة cbc

ولمتابعة موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة الخامسة، يمكن ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

خطوات ضبط تردد قناة cbc على القمر الصناعي نايل سات، من خلال التالي:

الدخول إلى قائمة الإعدادات.

اختر من القائمة «التركيب»

ادخل البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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