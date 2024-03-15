حالة من الإثارة والتشويق خلقها مسلسل صيد العقارب، بعد عرض 4 حلقات منه، لتتصاعد وتيرة الأحداث تدريجيًا، ويترقب الجمهور ما تحمله الحلقات القادمة، لتزداد عملية البحث عن موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 على قناة cbc اليوم، الذي بات يشغل بال الكثيرين، والذي يمكن استعراضه في التقرير التالي..

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 على قناة cbc اليوم

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 يحمل مجموعة من الأحداث، التي دفعت الكثيرون لمتابعتها، والبحث عن موعدها؛ إذ تقدم غادة عبدالرازق تجربة فنية مميزة، ليحتل مسلسل صيد العقارب مكانة خاصة لدى قلوب محبيه ومتابعيه.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

كانت قناة CBC كشفت في وقت سابق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب طوال شهر رمضان الكريم ويمكن إيضاحها في السطور المقبلة.

يأتي موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 على قناة cbc اليوم، ويمكنك مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة، اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعرض حلقة الإعادة يوم السبت في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم غادة عبدالرازق، سيمون رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين من اخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.