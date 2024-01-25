دعاء للميت مؤثر جدا قصير.. عبادة مستحبة

يحرص الكثير ممن لديهم عزيز متوفى ورحل عن الحياة على الإكثار من ترديد الأدعية له؛ أملا في أن يكون شافعا لهم يوم القيامة، ويخفف من حسابهم، لذلك يبحث عدد كبير منهم عن دعاء للميت مؤثر جدا قصير، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير.

دعاء للميت مؤثر جدا قصير

بداية لا توجد نصوص ثابتة أو صيغة واحدة تعتبر دعاء للميت مؤثر جدا قصير، إلا أن العلماء أكدوا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب في أي مناسبة، خاصة أن الدعاء عبادة مستحبة، بحسب ما أكده الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، ولذلك هناك الكثير من الصيغ تستخدم في دعاء للميت مؤثر جدا قصير.

تعرف على دعاء للميت مؤثر جدا قصير

- اللهم ارحمنا إذا قمنا للسؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاه ولا مال ولا عيال، وليس إلا فضل الكبير المتعال.

- اللهم أنزل على أهله الصبر والسلوان، وارضهم بقضائك، اللهم ثبتهم على القول الثابت في الحياة الدنيا، وفي الآخرة، ويوم يقوم الأشهاد.

- اللهم إنّا نسألك أن تغفر لحيّنا وميّتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا.

- اللهم من أحييته منّا فأحيه على الإسلام، ومن توفيّته منّا فتوفّه على الإيمان.

- اللهم إنّا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تُبدل موتانا وموتى المسلمين دورًا خيرًا من دورهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأنت تدخلهم الجنة وتعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار.

صيغة دعاء للميت مؤثر جدا قصير

ويردد البعض دعاء للميت مؤثر جدا قصير كالتالي:

- اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين.

- اللهمّ ارحمه فإنّه كان مسلماً، واغفر له فإنّه كان مؤمناً، وأدخله الجنّة فإنّه كان بنبيّك مصدّقاً، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلاً.

- اللهم إني أسألك في هذه الساعة، إن كان المتوفى في سرور، فزد في سروره ومن نعيمك عليه، وإن كان في عذاب، فنجه من عذابك أنت الغني الحميد، برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب، يا مجيب دعوة الداع إذا دعاه، يا حنان، يا منان، يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا أحد يا صمد، أعطي الميت من فضلك وخيرك، وارحمه واغفر له يا رب العالمين.

- اللهم ما كن لهم بعد الحبيب حبيبًا، ولدعاء من دعا لهم من المؤمنين سامعًا ومجيبًا، واكتب لهم من مواهب رحمتك حظًا ونصيبًا.