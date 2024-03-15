أسعار الكنافة والقطايف في رمضان 2024 بالمحلات

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الكنافة والقطايف مع حلول شهر رمضان الكريم، حيث تعتبر الكنافة والقطايف من الحلويات الرئيسية بالنسبة للمواطنين طوال شهر رمضان، ويختلف سعر حلويات رمضان من مكان لآخر و يختلف أيضا وفقا للجودة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار حلويات رمضان، حسب جولة تفقدية في المحلات حول أسعار الحلويات:

أسعار الكنافة والقطايف

- يتراوح سعر كيلو القطايف ما بين 30 إلى 40 جنيها، ويختلف السعر حسب المنطقه التي يباع فيها.

- ويتراوح سعر كيلو الجلاش ما بين 20 إلى 30 جنيها في المحلات

- يبلغ سعر فورمة كنافة وسط بالكريمة نحو 150 جنيها.

- بينما يسجل سعرعلبة كنافة رولز نحو 145 جنيها.

- ويبلغ سعرعلبة كنافة بالمكسرات نحو 200 جنيه.

- وعن سعر البسبوسه، فسجل سعر كيلو البسبوسة السادة نحو 125 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو البسبوسة بالبندق نحو 130 جنيها.

أسعار ياميش رمضان

- يتراوح سعر كيلو التمر مابين 40 إلى 150 جنيها، حسب النوع والجودة بينما يبلغ سعر كيلو الزبيب نحو 80 جنيها.

- ووصل سعر كيلو المشمشية إلى نحو 150 جنيها، ويتراوح سعر كيلو القراصيا ما بين 40 إلى 120 جنيها.

- ويتراوح سعر كيلو القراصيا ما بين 40 إلى 120 جنيها في المحلات.